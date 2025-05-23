«Фенербахче» — «Панатинаикос»: текстовая трансляция матча начнётся в 18:00 мск

С 23 по 25 мая в Абу-Даби (ОАЭ) будет проходить «Финал четырёх» Евролиги. Сегодня, 23 мая, запланированы две полуфинальные встречи. Первыми на паркет выйдут игроки «Фенербахче» и «Панатинаикоса». «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая стартует одновременно с её началом— в 18:00 мск.

В другом полуфинале сыграют «Олимпиакос» и «Монако».

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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