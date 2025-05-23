Единая лига представила символическую пятёрку 1/2 финала

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам полуфинальных серий.
Символическая пятёрка полуфинальных серий Единой лиги:
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Дуэйн Бэйкон («Зенит»);
Исмаэль Бако (УНИКС);
Каспер Уэйр (ЦСКА);
Трент Фрейзер («Зенит»).
Фото: https://t.me/vtbleague
Напомним, в полуфинале встречались ЦСКА и УНИКС, а также «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Армейцы победили казанцев в четырёх матчах, а клубу из Санкт-Петербурга для выхода в финальную серию потребовалось семь игр.
Финальная серия начнётся 27 мая в Санкт-Петербурге. Серия за бронзу стартует днём ранее в Казани.
Главные спортивные новости дня: