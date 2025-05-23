Число участников Евролиги увеличится в следующем сезоне — источник

В следующем сезоне число участников Евролиги будет увеличено до 20. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист и инсайдер Алессандро Луиджи Магги. В настоящий момент в чемпионате выступают 18 команд.

«В следующем сезоне в Евролиге будет 20 команд. Официальное решение ожидается сегодня и будет принято на следующей неделе. Двух конференций не будет, расписание предполагает 38 туров», — написал Луиджи Магги.

Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира прошлого сезона греческая команда обыграла мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» оказался сильнее «Фенербахче» (87:84).

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