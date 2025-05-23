Хавьер Паскуаль прояснил отношение к футбольному «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поблагодарил представителей футбольного клуба «Зенит», которые посетили седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Напомним, подопечные Паскуаля победили со счётом 94:75 и вышли в финал соревнований, где встретятся с ЦСКА.

«У нас очень хорошие отношения. В субботу я постараюсь посетить их матч. Мы хорошо относимся друг к другу. Они потрясающие, настоящие профессионалы и победители. Я желаю им всего наилучшего в субботу. И, конечно, я очень благодарен за ту поддержку, которую они оказали нам сегодня», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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