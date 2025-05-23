«Хотел сфолить по-настоящему». Макдэниелс объяснил свой толчок Гилджес-Александера

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс прокомментировал свой фол на разыгрывающем «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере. Инцидент произошёл в середине четвёртой четверти второго матча финала Западной конференции. Макдэниелс толкнул канадца, за что получил неспортивный фол.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Я просто хотел сфолить по-настоящему. Даже не злился», — сказал Макдэниелс на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» одержала победу со счётом 118:103. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Тандер». Шей во втором матче набрал 38 очков, к которым прибавил три подбора и восемь передач. На счету Макдэниелса 22 очка и два подбора.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: