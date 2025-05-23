Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хотел сфолить по-настоящему». Макдэниелс объяснил свой толчок Гилджес-Александера

«Хотел сфолить по-настоящему». Макдэниелс объяснил свой толчок Гилджес-Александера
Комментарии

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс прокомментировал свой фол на разыгрывающем «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере. Инцидент произошёл в середине четвёртой четверти второго матча финала Западной конференции. Макдэниелс толкнул канадца, за что получил неспортивный фол.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Я просто хотел сфолить по-настоящему. Даже не злился», — сказал Макдэниелс на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» одержала победу со счётом 118:103. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Тандер». Шей во втором матче набрал 38 очков, к которым прибавил три подбора и восемь передач. На счету Макдэниелса 22 очка и два подбора.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 26, Холмгрен - 22, Дорт - 9, Карузо - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 6, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Макдэниелс - 22, Александер-Уолкер - 17, Рид - 10, Дивинченцо - 8, Рэндл - 6, Гобер - 5, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Материалы по теме
За «Миннесотой» наблюдать — чистое мучение. Неужели эта наглая юность так быстро сдалась?
За «Миннесотой» наблюдать — чистое мучение. Неужели эта наглая юность так быстро сдалась?

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android