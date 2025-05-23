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Егор Дёмин ответил, чем баскетбол в NCAA отличается от российского

Егор Дёмин ответил, чем баскетбол в NCAA отличается от российского
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин поделился мнением об отличиях игры в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) от Евролиги и российского баскетбола в частности.

«Для меня колледж стал своего рода мостом между молодёжным и профессиональным баскетболом — более плавным и мягким переходом к уровню НБА. Я получил представление о стиле игры в Америке, понял, чем он отличается от Евролиги или российского баскетбола. Всё это — совсем другой баскетбол, не такой, как в НБА», — сказал Дёмин в интервью The Ringer.

Напомним, по окончании прошлого сезона NCAA Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

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