Егор Дёмин ответил, чем баскетбол в NCAA отличается от российского

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин поделился мнением об отличиях игры в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) от Евролиги и российского баскетбола в частности.

«Для меня колледж стал своего рода мостом между молодёжным и профессиональным баскетболом — более плавным и мягким переходом к уровню НБА. Я получил представление о стиле игры в Америке, понял, чем он отличается от Евролиги или российского баскетбола. Всё это — совсем другой баскетбол, не такой, как в НБА», — сказал Дёмин в интервью The Ringer.

Напомним, по окончании прошлого сезона NCAA Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: