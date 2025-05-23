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Назван показатель, по которому Бронни Джеймс входит в топ-20 игроков НБА

Назван показатель, по которому Бронни Джеймс входит в топ-20 игроков НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс входит в топ-20 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству подписчиков в социальных сетях. Внимание на это обратил журналист Sportico Лев Акабас, поделившись соответствующим скриншотом.

Бронни сейчас занимает 18-е место в одной из американских социальных сетей. У сына Леброна Джеймса почти 8 млн подписчиков. Сам Леброн уверенно лидирует. За его страничкой в социальных сетях следят почти 160 млн пользователей.

Фото: Скриншот

Напомним, Бронни стал игроков «Лейкерс» после драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, где он был выбран калифорнийской командой под общим 55-м номером.

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