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Шей Гилджес-Александер установил уникальное достижение в плей-офф НБА для канадцев

Шей Гилджес-Александер установил уникальное достижение в плей-офф НБА для канадцев
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации для игроков из Канады. Как информирует статистический сервис Sportsnet Stats, ещё ни один канадец в первых двух играх любой серии плей-офф НБА ни разу не набирал 69 очков. У Шея это получилось в первых двух матчах финальной серии Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, «Оклахома» одержала победы в двух матчах с «Миннесотой». Серия будет продолжаться до четырёх побед. В финале НБА Восточной конференции встречаются «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».

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