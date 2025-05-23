Шей Гилджес-Александер установил уникальное достижение в плей-офф НБА для канадцев

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации для игроков из Канады. Как информирует статистический сервис Sportsnet Stats, ещё ни один канадец в первых двух играх любой серии плей-офф НБА ни разу не набирал 69 очков. У Шея это получилось в первых двух матчах финальной серии Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, «Оклахома» одержала победы в двух матчах с «Миннесотой». Серия будет продолжаться до четырёх побед. В финале НБА Восточной конференции встречаются «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: