Егор Дёмин назвал причину, по которой столкнулся с игровыми сложностями в США

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, с какими сложностями в игровом плане столкнулся в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где он выступал в минувшем сезоне.

«Я раньше никогда не играл в такой среде, где соперники специально акцентируют внимание на твоих слабых сторонах. Именно поэтому у меня и возникли определённые проблемы с потерями мяча — иногда не хватало физической готовности, где-то не был до конца сконцентрирован. Бывали матчи, когда я совершал много потерь, и сам себя за это критиковал. Это ведь не просто — отдал пас и забыл: нужно бережно относиться к мячу, понимать, насколько важна каждая атака. Для меня было важно пересматривать игры, анализировать свои ошибки, потому что потери — это не только неудачная передача или утеря мяча, это и плохой бросок. Тренер Янг часто говорил нам, что неудачный бросок — тоже потеря, и это стало важной частью нашего общего, и моего личного, развития», — сказал Дёмин в интервью The Ringer.

Напомним, Дёмин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, который в этом году состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: