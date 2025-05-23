Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин назвал причину, по которой столкнулся с игровыми сложностями в США

Егор Дёмин назвал причину, по которой столкнулся с игровыми сложностями в США
,
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, с какими сложностями в игровом плане столкнулся в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где он выступал в минувшем сезоне.

«Я раньше никогда не играл в такой среде, где соперники специально акцентируют внимание на твоих слабых сторонах. Именно поэтому у меня и возникли определённые проблемы с потерями мяча — иногда не хватало физической готовности, где-то не был до конца сконцентрирован. Бывали матчи, когда я совершал много потерь, и сам себя за это критиковал. Это ведь не просто — отдал пас и забыл: нужно бережно относиться к мячу, понимать, насколько важна каждая атака. Для меня было важно пересматривать игры, анализировать свои ошибки, потому что потери — это не только неудачная передача или утеря мяча, это и плохой бросок. Тренер Янг часто говорил нам, что неудачный бросок — тоже потеря, и это стало важной частью нашего общего, и моего личного, развития», — сказал Дёмин в интервью The Ringer.

Напомним, Дёмин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, который в этом году состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Материалы по теме
«Мне казалось, что я схожу с ума». Дёмин рвётся в НБА — и его точно никто не остановит
«Мне казалось, что я схожу с ума». Дёмин рвётся в НБА — и его точно никто не остановит

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android