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«ChatGPT баскетбола». Егор Дёмин назвал своё главное преимущество перед драфтом НБА — 2025

«ChatGPT баскетбола». Егор Дёмин назвал своё главное преимущество перед драфтом НБА — 2025
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Российский баскетболист Егор Дёмин поделился мнением о своих сильных сторонах. Как считает спортсмен, главным его преимуществом перед соперниками является умение вписаться в любую игровую систему.

«Я всю жизнь, уже лет 12-13, играю на позиции разыгрывающего, поэтому держать мяч, принимать решения для меня привычно. Главное моё преимущество — я могу вписаться практически в любую систему. Мы даже смеялись с друзьями: кто-то назвал меня ChatGPT баскетбола — типа я могу быть кем угодно на площадке. Серьёзно, я считаю себя прежде всего плеймейкером, а не просто разыгрывающим. Ведь если посмотреть на современные команды НБА — например, кто сейчас разыгрывающий в «Бостоне»? Там все могут начинать атаки, и в то же время ни один игрок не закреплён за этой позицией раз и навсегда», — сказал Дёмин в интервью The Ringer.

Напомним, Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, который в этом году состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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