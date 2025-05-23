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«Это очень больно». Патрик Миллер — после поражения «Локо» в 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

«Это очень больно». Патрик Миллер — после поражения «Локо» в 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер дал комментарий по поводу поражения команды в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила вчера, 22 мая, в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23). Счёт в серии стал 4-3, за счёт чего «Зенит» вышел в финал турнира.

«Это очень больно. Мы бились на протяжении серии и оставили всех себя на паркете. Конечно, мы очень хотели выйти в финал и ехали в Санкт-Петербург только за победой. К сожалению, в решающем матче мы уступили. Сейчас мы вымотаны и очень расстроены, но это плей-офф», — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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