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Уэйн Гретцки отреагировал на присуждение Гилджес-Александеру награды MVP НБА

Уэйн Гретцки отреагировал на присуждение Гилджес-Александеру награды MVP НБА
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поздравил своего соотечественника 26-летнего разыгрывающего клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера с получением награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона.

«Всем привет. На связи Уэйн Гретцки. Просто хотел сказать – Шей, как же мы гордимся тобой! За тобой так интересно наблюдать. Что ещё важнее, ты просто замечательный человек. Мои поздравления!» — сказал Гретцки на видео, которым поделилась пресс-служба «Оклахомы».

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