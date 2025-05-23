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Миллер высказался о причинах поражения «Локо» в решающем матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Миллер высказался о причинах поражения «Локо» в решающем матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о причинах поражения команды в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила вчера, 22 мая, в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 34, Хантер - 18, Швед - 13, Фрейзер - 11, Уайт - 8, Пойтресс - 6, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Макколл - 12, Уэйли - 11, Елатонцев - 11, Кливленд - 10, Мартюк - 6, Емченко - 4, Темиров - 3, Дженкинс - 3, Узинский, Квитковских, Ищенко

– Счёт был близким на протяжении первой половины. Что случилось после большого перерыва?
– Мы стали допускать ошибки в важные моменты и начали торопиться. Также у нас были проблемы с реализацией штрафных бросков. В этот момент соперник смог обеспечить себе преимущество, а нам пришлось догонять. Мы старались сделать всё возможное, чтобы вернуться в игру, но было такое чувство, будто у нас закончилось топливо», — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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