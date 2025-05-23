Миллер высказался о причинах поражения «Локо» в решающем матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о причинах поражения команды в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила вчера, 22 мая, в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23).

– Счёт был близким на протяжении первой половины. Что случилось после большого перерыва?

– Мы стали допускать ошибки в важные моменты и начали торопиться. Также у нас были проблемы с реализацией штрафных бросков. В этот момент соперник смог обеспечить себе преимущество, а нам пришлось догонять. Мы старались сделать всё возможное, чтобы вернуться в игру, но было такое чувство, будто у нас закончилось топливо», — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: