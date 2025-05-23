Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин — о состоянии после травмы в США: тренеры мне: «Будто сбежал из больницы, ты дикий!»

Дёмин — о состоянии после травмы в США: тренеры мне: «Будто сбежал из больницы, ты дикий!»
,
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин вспомнил о периоде восстановления после травмы, которую он получил в декабре прошлого года, выступая в студенческой американской лиге NCAA. Спортсмен тогда подвернул лодыжку.

«[После получения травмы] иногда мне казалось, что я схожу с ума. Я был будто заперт, как человек в пещере. Некоторые тренеры даже шутили: «Ты как будто сбежал из больницы, ты дикий!» Я действительно чувствовал в себе эту внутреннюю энергию — мне не терпелось вернуться на площадку. Всё это время, пока не играл, вокруг было много разговоров, шума, но я старался не обращать на это внимания — просто очень хотел поскорее снова играть», — сказал Дёмин в интервью The Ringer.

Материалы по теме
«Мне казалось, что я схожу с ума». Дёмин рвётся в НБА — и его точно никто не остановит
«Мне казалось, что я схожу с ума». Дёмин рвётся в НБА — и его точно никто не остановит

Упражнения Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА — 2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android