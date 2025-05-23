Дёмин — о состоянии после травмы в США: тренеры мне: «Будто сбежал из больницы, ты дикий!»

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин вспомнил о периоде восстановления после травмы, которую он получил в декабре прошлого года, выступая в студенческой американской лиге NCAA. Спортсмен тогда подвернул лодыжку.

«[После получения травмы] иногда мне казалось, что я схожу с ума. Я был будто заперт, как человек в пещере. Некоторые тренеры даже шутили: «Ты как будто сбежал из больницы, ты дикий!» Я действительно чувствовал в себе эту внутреннюю энергию — мне не терпелось вернуться на площадку. Всё это время, пока не играл, вокруг было много разговоров, шума, но я старался не обращать на это внимания — просто очень хотел поскорее снова играть», — сказал Дёмин в интервью The Ringer.

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