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Патрик Миллер высказался о своём рекорде в Единой лиге по результативности в овертайме

Патрик Миллер высказался о своём рекорде в Единой лиге по результативности в овертайме
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Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер вспомнил о своём рекорде, который он установил в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:88 ОТ). В овертайме Патрик тогда записал на свой счёт 14 очков.

– Ты один из лидеров плей-офф. Тебе удалось набрать наибольшее количество очков в овертайме за всю историю лиги. Что скажешь о своей эффективности?
– Я просто старался помочь своей команде любым доступным мне способом. Я поймал хороший ритм, просто играл в свою игру и чувствовал себя уверенно — здорово, что смог внести свой вклад в важные победы. К сожалению, сегодня не получилось», — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, «Локомотив» в итоге уступил «Зениту» в семи матчах и теперь поборется за бронзу с казанским УНИКСом.

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