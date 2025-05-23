«Олимпиакос» — «Монако»: текстовая трансляция матча начнётся в 21:00 мск

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Сегодня, 23 мая, в рамках «Финала четырёх» Евролиги, который проходит в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), состоится полуфинальная встреча между «Олимпиакосом» и «Монако».

Права на трансляцию матчей Евролиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая стартует одновременно с её началом — в 21:00 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

По итогам сегодняшних встреч определятся финальные пары команд и те, кто будет соревноваться за третье место. Эти матчи состоятся в воскресенье, 25 мая.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).