Назван обладатель премии лучшему тренеру сезона-2024/2025 в Суперлиге

Главный тренер московского клуба ЦСКА-2 Антон Юдин признан лучшим тренером в сезоне-2024/2025 в Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Напомним, Юдину 52 года. В минувшем сезоне именно под его руководством ЦСКА-2 удалось стать серебряным призёром Суперлиги. До этого он работал на должности главного тренера в системе «Зенита-2» (2023-2024), а также ассистентом в ЦСКА (2014-2023) и так далее.

В качестве профессионального игрока Антон выступал 1990 по 2010 год. Он выступал за такие клубы, как тульский «Арсенал», казанский УНИКС, санкт-петербургский «Спартак», а также московский ЦСКА и прочие.