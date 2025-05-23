Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэр Оклахома-Сити объявил 22 мая Днём Шея Гилджес-Александера

Мэр Оклахома-Сити объявил 22 мая Днём Шея Гилджес-Александера
Комментарии

Мэр Оклахома-Сити Дэвид Холт подписал официальный указ, согласно которому 22 мая отныне является днём лидера клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в честь того, что его признали самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона-2024/2025 НБА.

«От имени жителей Оклахома-Сити я поздравляю нашего любимого Шея Гилджес-Александера с тем, что его признали MVP регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации! В третий раз в истории наш город стал домом величайшего баскетболиста в мире.

В знак признания данного исторического достижения Шея и его уникального вклада в Оклахома-Сити я объявляю 22 мая Днём Шея Гилджес-Александера!» — подписал Холт фото официального указа, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Холта в X (ранее Twitter)

Сейчас читают:
Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Объясняем, что делает эту награду особенной
Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Объясняем, что делает эту награду особенной
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android