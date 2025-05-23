Мэр Оклахома-Сити объявил 22 мая Днём Шея Гилджес-Александера

Мэр Оклахома-Сити Дэвид Холт подписал официальный указ, согласно которому 22 мая отныне является днём лидера клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в честь того, что его признали самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона-2024/2025 НБА.

«От имени жителей Оклахома-Сити я поздравляю нашего любимого Шея Гилджес-Александера с тем, что его признали MVP регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации! В третий раз в истории наш город стал домом величайшего баскетболиста в мире.

В знак признания данного исторического достижения Шея и его уникального вклада в Оклахома-Сити я объявляю 22 мая Днём Шея Гилджес-Александера!» — подписал Холт фото официального указа, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.