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Стивен Эй Смит: буду рад, если «Миннесота» выиграет один матч у «Оклахомы»

Стивен Эй Смит: буду рад, если «Миннесота» выиграет один матч у «Оклахомы»
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Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит поделился своими мыслями о финале Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесотой Тимбервулвз». На данный момент счёт 2-0 в пользу «Тандер».

«Миннесота» не может совершать броски с дриблинга, если не считать Энтони [Эдвардса]. Я наблюдаю за тем, как «Оклахома» стремительно набирает обороты и готовится свипнуть «волков»… Я буду счастлив, если «Тимбервулвз» выиграют один матч», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.

В ночь на 23 мая «Оклахома» одержала победу во втором матче серии со счётом 118:103. Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на его счету 38 очков и восемь результативных передач.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 26, Холмгрен - 22, Дорт - 9, Карузо - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 6, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Макдэниелс - 22, Александер-Уолкер - 17, Рид - 10, Дивинченцо - 8, Рэндл - 6, Гобер - 5, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
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