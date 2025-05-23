Стивен Эй Смит: буду рад, если «Миннесота» выиграет один матч у «Оклахомы»

Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит поделился своими мыслями о финале Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесотой Тимбервулвз». На данный момент счёт 2-0 в пользу «Тандер».

«Миннесота» не может совершать броски с дриблинга, если не считать Энтони [Эдвардса]. Я наблюдаю за тем, как «Оклахома» стремительно набирает обороты и готовится свипнуть «волков»… Я буду счастлив, если «Тимбервулвз» выиграют один матч», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.

В ночь на 23 мая «Оклахома» одержала победу во втором матче серии со счётом 118:103. Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на его счету 38 очков и восемь результативных передач.