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Майкл Джордан считает, что Леброн, Карри и прочие не получают должного уважения от фанатов

Майкл Джордан считает, что Леброн, Карри и прочие не получают должного уважения от фанатов
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Анонимный сотрудник телеканала NBC, который близок к производственному процессу, сообщил, что в разговоре с ним и другими работниками легендарный Майкл Джордан подтвердил, что Леброн Джеймс, Стефен Карри и другие игроки нынешнего поколения не получают должного уважения от фанатов.

«Майк сказал нам об этом прямо. Если для этих фанатов необходимо услышать эти слова от него, чтобы они перестали относиться к парням неуважительно, то так тому и быть. Он хочет, чтобы игра двигалась вперёд», — приводит слова анонимного сотрудника портал Fadeaway World.

Напомним, Майкл Джордан станет работать специальным корреспондентом на телеканале NBC. Когда именно он приступит к своим обязанностям, не сообщается.

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