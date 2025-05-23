Майкл Джордан считает, что Леброн, Карри и прочие не получают должного уважения от фанатов

Анонимный сотрудник телеканала NBC, который близок к производственному процессу, сообщил, что в разговоре с ним и другими работниками легендарный Майкл Джордан подтвердил, что Леброн Джеймс, Стефен Карри и другие игроки нынешнего поколения не получают должного уважения от фанатов.

«Майк сказал нам об этом прямо. Если для этих фанатов необходимо услышать эти слова от него, чтобы они перестали относиться к парням неуважительно, то так тому и быть. Он хочет, чтобы игра двигалась вперёд», — приводит слова анонимного сотрудника портал Fadeaway World.

Напомним, Майкл Джордан станет работать специальным корреспондентом на телеканале NBC. Когда именно он приступит к своим обязанностям, не сообщается.