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«Фенербахче» — «Панатинаикос» результат матча 23 мая 2025, счет 82:76, 1/2 финала Евролиги 2024-2025, «Финал четырёх»

«Фенербахче» вышел в финал Евролиги, обыграв «Панатинаикос»
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В пятницу, 23 мая, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоялся полуфинальный матч «Финала четырёх» Евролиги в сезоне-2024/2025 между турецким «Фенербахче» и греческим «Панатинаикосом». Стамбульские баскетболисты со счётом 82:76 (22:14; 16:19; 17:15; 27:28) обыграли представителей Афин и вышли в финал.

Евролига . 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 76
Панатинаикос
Афины, Греция
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Лидер «Панатаикоса» и MVP прошлого сезона Кендрик Нанн был удалён за 5:45 до конца матча, получив пятый персональный фол, и сразу же после удаления судьи выписали техническое замечание за бросок капы.

Лучшим игроком матча стал представитель «Фенербахче» американский защитник Девон Холл, на счету которого 18 очков (четыре из шести трёхочковых), один подбор, две передачи и один перехват при двух потерях. Коэффициент эффективности «+18». У Эррика Макколума 13 очков (три из шести трёхочковых), три подбора, две передачи и два перехвата.

В составе «Панатинаикоса» отличился лёгкий форвард Джеди Осман — 22 очка, шесть подборов и один перехват при трёх потерях.

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