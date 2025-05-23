Единая лига начала разработку нового регламента — источник

В Единой лиге начали разработку нового регламента, который будет работать со следующего сезона. Об этом сообщает авторитетный инсайдерский телеграм-канал «Перехват».

Согласно имеющейся информации, клубов станет 10, а не 12. Будут отсутствовать «Астана» и «Самара». Последняя обращается с предложением к своим игрокам выступать за гонорары, которые приемлемы для Суперлиги.

Также сообщается, что формат плей-ин и плей-офф, скорее всего, останется прежним. Однако в стадии плей-ин теперь смогут принять участие все команды.

Кроме того, в заявке натурализованных легионеров на сезон пропал лимит — он остался только в заявке на матч, где предполагается, что команды смогут анонсировать участие либо не более одного полностью натурализованного игрока и одного натурализованного из ЕАЭС/государства СНГ/Молдовы/Украины, либо не более двух натурализованных из ЕАЭС/государства СНГ/Молдовы/Украины.

К тому же поступило предложение писать фамилии игроков на джерси на русском языке. Отметим, что это лишь черновые правки, которые также могли отправлять сами клубы для последующего рассмотрения.