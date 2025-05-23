Стали известны детали встречи Янниса Адетокунбо с руководством «Милуоки Бакс»

30-летний греческий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив «Милуоки Бакс», принял решение остаться в клубе и стал запрашивать обмен при встрече с руководством, сообщил журналист и инсайдер канала ESPN Шон Райт.

«Яннис в очередной раз продемонстрировал веру и терпение во франшизу, которая дала ему шанс 12 лет назад. Ожидается, что «Милуоки» будет чрезвычайно активен на рынке обменов и свободных агентов, поскольку они изучают все возможности для обновления своего состава при ограниченных активах», — написал Райт в социальной сети Х (ранее Twitter).