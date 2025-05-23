Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны детали встречи Янниса Адетокунбо с руководством «Милуоки Бакс»

Стали известны детали встречи Янниса Адетокунбо с руководством «Милуоки Бакс»
Комментарии

30-летний греческий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив «Милуоки Бакс», принял решение остаться в клубе и стал запрашивать обмен при встрече с руководством, сообщил журналист и инсайдер канала ESPN Шон Райт.

«Яннис в очередной раз продемонстрировал веру и терпение во франшизу, которая дала ему шанс 12 лет назад. Ожидается, что «Милуоки» будет чрезвычайно активен на рынке обменов и свободных агентов, поскольку они изучают все возможности для обновления своего состава при ограниченных активах», — написал Райт в социальной сети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо отреагировал на просьбу перейти в «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android