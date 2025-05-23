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Кириленко — о плей-офф НБА: не верю, что кто-то сможет обыграть эту «Оклахому»

Кириленко — о плей-офф НБА: не верю, что кто-то сможет обыграть эту «Оклахому»
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко лестно высказался в адрес «Индианы Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер».

«В «Индиану» я вообще не верил. Это команда-преображение. Отличный пример, что можно быть невзрачной командой и преобразиться в плей-офф. Великолепно играют.

Я не верю, что кто-то сможет обыграть эту «Оклахому». Хотя «Денвер» был очень близок, но это вопреки, а не благодаря. «Оклахома» очень сильна в этом сезоне, в прошлом сезоне и в принципе на следующие пять или семь лет вперёд, учитывая, какая у них глубина состава. Каждый игрок на своём месте. Команда, которая не выпячивается, когда растёт, молодая. Очень симпатичный коллектив, в том числе и MVP и главная звезда команды», — сказал Кириленко в эфире передачи «Взял Мяч».

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