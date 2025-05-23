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Легенда НБА Пэйтон оправдал решение Харрисона обменять Дончича в «Лейкерс»

Легенда НБА Пэйтон оправдал решение Харрисона обменять Дончича в «Лейкерс»
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Легендарный разыгрывающий «Сиэтл Суперсоникс», член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гэри Пэйтон оправдал решение генерального менеджера «Даллас Маверикс» Нико Харрисона обменять словенскую звезду Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса.

«Я сочувствую Нико, чувак. Нико был моим представителем в Nike — он мне как младший брат. Нико всегда уважал меня. Так что я сочувствую ему из-за того, что он сделал, понимаешь, о чём я говорю? Люди не осознают, что он не президент, а генеральный менеджер.

Нико не может принимать такие решения самостоятельно. Владелец должен принимать такие решения. Нико не может просто сказать: «Я сделаю звонок». Всё потому, что его собирались уволить. Так что все вы, фанаты, обвиняющие его в подобном — проваливайте отсюда с этим. Это не ему было решать, стоит ли принимать такое решение. Он это сделал, основываясь на том, что ему сказали, что должно было быть сделано, — и это то, что они совершили», — сказал Пэйтон в эфире YouTube-канала Club 520 Podcast.

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