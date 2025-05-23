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Олимпиакос Пирей — Монако. Прямая трансляция
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21:00 Мск
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«Монако» вышел в финал Евролиги, победив «Олимпиакос» с отрывом в 10 очков

«Монако» вышел в финал Евролиги, победив «Олимпиакос» с отрывом в 10 очков
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Сегодня, 23 мая, состоялся второй полуфинальный матч, который прошёл в рамках «Финала четырёх» Евролиги, между «Олимпиакосом» и «Монако». Встреча завершилась со счётом 78:68 (17:17, 18:15, 22:19, 21:17) в пользу клуба из Монако.

Таким образом, «Монако» вышел в финал, где встретится с турецким «Фенербахче», а «Олимпиакос» проведёт матч с «Панатинаикосом» за третье место.

Евролига . 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
68 : 78
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Тайс, Диалло, Джайте, Тарпей, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал американский форвард Альфа Диалло. В ходе игры ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов и отдать шесть передач.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал французский атакующий защитник Эван Фурнье. Ему удалось набрать 31 очко, сделать три подбора и отдать две передачи.

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