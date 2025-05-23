«Монако» вышел в финал Евролиги, победив «Олимпиакос» с отрывом в 10 очков

Сегодня, 23 мая, состоялся второй полуфинальный матч, который прошёл в рамках «Финала четырёх» Евролиги, между «Олимпиакосом» и «Монако». Встреча завершилась со счётом 78:68 (17:17, 18:15, 22:19, 21:17) в пользу клуба из Монако.

Таким образом, «Монако» вышел в финал, где встретится с турецким «Фенербахче», а «Олимпиакос» проведёт матч с «Панатинаикосом» за третье место.

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал американский форвард Альфа Диалло. В ходе игры ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов и отдать шесть передач.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал французский атакующий защитник Эван Фурнье. Ему удалось набрать 31 очко, сделать три подбора и отдать две передачи.