«Не могут позволить себе отдать две игры дома». Эксперт — о серии «Нью-Йорк» — «Индиана»

Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказался о финале Восточной конференции между коллективами «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».

«Я не думаю, что «Никс» могут позволить себе проиграть «Индиане Пэйсерс» две игры дома. Я верю, что «Нью-Йорк» выиграет сегодня вечером. Они должны это сделать. Но это всё равно не делает меня менее подавленным, чем я был после прошлого матча», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.

В первом матче финальной серии Восточной конференции «Индиана» отыграла 17 очков и точный бросок защитника Тайриза Халибёртона перевёл встречу в овертайм, где баскетболисты «Пэйсерс» и добыли победу со счётом 138:135.