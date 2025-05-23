«Не могут позволить себе отдать две игры дома». Эксперт — о серии «Нью-Йорк» — «Индиана»
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Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит высказался о финале Восточной конференции между коллективами «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я не думаю, что «Никс» могут позволить себе проиграть «Индиане Пэйсерс» две игры дома. Я верю, что «Нью-Йорк» выиграет сегодня вечером. Они должны это сделать. Но это всё равно не делает меня менее подавленным, чем я был после прошлого матча», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.
В первом матче финальной серии Восточной конференции «Индиана» отыграла 17 очков и точный бросок защитника Тайриза Халибёртона перевёл встречу в овертайм, где баскетболисты «Пэйсерс» и добыли победу со счётом 138:135.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 138
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Таунс - 35, Ануноби - 16, Бриджес - 16, Макбрайд - 9, Харт - 8, Пэйн - 6, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Несмит - 30, Сиакам - 17, Нембард - 15, Тёрнер - 14, Макконнелл - 10, Матурин - 9, Топпин - 8, Брайант - 4, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
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