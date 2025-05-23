Агент Леброна: менеджер Джордана поступил низко, не признав в Джеймсе второго величайшего

Спортивный агент Рич Пол, являющийся основателем фирмы Klutch Sports Group, отвечающей за карьеры многих игроков НБА, в том числе и четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса, отреагировал на слова Дэвида Фалька, который является менеджером легендарного Майкла Джордана. Ранее тот выразил мнение, что Джеймс не входит в топ-2 величайших баскетболистов в истории.

«Слова Дэвида несправедливы. Нельзя допустить ревизионизма истории, мы все хотим знать, кто является величайшим баскетболистом в истории. На мой взгляд, Дэвид опустился низко, сказав такое.

Если посмотреть на Майкла, то можно увидеть, что он никогда не был аутсайдером ни в одном финале, в котором принимал участие. Ни разу. Кроме того, не было даже шоу, построенных исключительно на критике его персоны. Чего нельзя сказать про Леброна, на критике которого люди зарабатывают миллионы», — приводит слова Пола портал The Score.