Кириленко раскрыл, что делал бы, чтобы защищаться от Гилджес-Александера

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о потенциальной игре против лидера клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера.

«Архисложная задача у разыгрывающего, который играет по Шею Гилджес-Александеру, потому что он достаточно высокий для разыгрывающего и много ищет контакта.

Если бы против него играл я, то попробовал бы сделать его больше игроком, который бросает. Может, давал бы ему больше времени на бросок, даже на свободный бросок. Я попробовал бы сделать его снайпером вместо того, чтобы он шёл в проход и набирал лёгкие очки.

Но он настолько крутой игрок, что не факт, что это бы работало постоянно», – сказал Кириленко в эфире передачи «Взял Мяч».