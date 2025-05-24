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Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, результат матча 24 мая 2025, счет 109:114, 1/2 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Индиана» удвоила счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорком», у Сиакама 39 очков
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В ночь с 23 на 24 мая мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф НБА между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». Гости одержали победу с результатом 114:109 и лидируют в серии со счётом 2-0 (138:135 OT, 114:109).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Бриджес - 20, Таунс - 20, Ануноби - 16, Харт - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 39, Тёрнер - 16, Халибёртон - 14, Нембард - 12, Несмит - 12, Макконнелл - 10, Шиппард - 6, Топпин - 4, Брэдли - 1, Матурин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон

Самым результативным игроком матча стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, набравший 39 очков при пяти подборах и трёх ассистах. Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон оформил дабл-дабл — 36 очков и 11 результативных передач, а также три подбора.

Третья игра серии 1/2 финала плей-офф НБА между «Никс» и «Пэйсерс» пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 25 на 26 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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