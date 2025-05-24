«Индиана» удвоила счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорком», у Сиакама 39 очков

В ночь с 23 на 24 мая мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф НБА между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». Гости одержали победу с результатом 114:109 и лидируют в серии со счётом 2-0 (138:135 OT, 114:109).

Самым результативным игроком матча стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, набравший 39 очков при пяти подборах и трёх ассистах. Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон оформил дабл-дабл — 36 очков и 11 результативных передач, а также три подбора.

Третья игра серии 1/2 финала плей-офф НБА между «Никс» и «Пэйсерс» пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 25 на 26 мая мск.