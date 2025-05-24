Результаты игрового дня плей-офф НБА 24 мая

В ночь с 23 на 24 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 24 мая

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:114 (счёт в серии 0-2).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам, который набрал 39 очков, собрал пять подборах и отдал три ассиста.

Видео: Паскаль Сиакам перепутал команду, за которую выступает