Результаты игрового дня плей-офф НБА 24 мая
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В ночь с 23 на 24 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.
Все результаты игрового дня НБА 24 мая
«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:114 (счёт в серии 0-2).
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Бриджес - 20, Таунс - 20, Ануноби - 16, Харт - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 39, Тёрнер - 16, Халибёртон - 14, Нембард - 12, Несмит - 12, Макконнелл - 10, Шиппард - 6, Топпин - 4, Брэдли - 1, Матурин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам, который набрал 39 очков, собрал пять подборах и отдал три ассиста.
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