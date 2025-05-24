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Названы сборные всех звёзд НБА. Леброн и Карри в одной пятёрке, Дончича нет ни в одной

Названы сборные всех звёзд НБА. Леброн и Карри в одной пятёрке, Дончича нет ни в одной
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала списки трёх сборных всех звёзд североамериканской лиги в сезоне-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ними.

Первая сборная всех звёзд НБА:

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
5. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

Вторая сборная всех звёзд НБА

1. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
3. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);
4. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»);
5. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

Третья сборная всех звёзд НБА

1. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);
2. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);
3. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»);
4. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»);
5. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»).

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