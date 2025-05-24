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Экс-игрок НБА назвал Майкла Джордана одним из самых «грязных» игроков в истории лиги

Экс-игрок НБА назвал Майкла Джордана одним из самых «грязных» игроков в истории лиги
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Известный экс-игрок НБА Крис Чайлдс считает, что легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан является одним из самых «грязных» игроков в истории лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Люди не могут принять того, что Майкл Джордан был одним из самых грязных игроков в истории НБА. Он мог подло тебя ударить, а затем обратиться за помощью к судье. Лично я всегда стоял на том, что я мужчина и должен полностью соответствовать этому.

И если ты не намерен проявлять ко мне уважение, то я заставлю это сделать. Это поняли все вокруг, как я только вышел впервые на паркет», — приводит слова Чайлдса Hoopswire.

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