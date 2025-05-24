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Леброн Джеймс: НБА в 40 лет — это просто сумасшествие

Леброн Джеймс: НБА в 40 лет — это просто сумасшествие
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40-летний американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» доволен, что в свои 40 лет по-прежнему выступает на самом высочайшем уровне в ведущей баскетбольной лиге.

«НБА в 40 лет — для меня это сейчас просто сумасшествие. Сижу здесь, смотрю плей-офф и просто думаю об этом. Это настоящее благословение, то, чего я раньше и не мог себе представить», — написал Леброн Джеймс на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джеймс является одновременно самым старым и самым молодым игроком в истории НБА, получившим голоса MVP. Ему также принадлежит рекорд по самому большому промежутку времени между первым и последним голосованием за звание MVP — 21 год.

Ранее Леброн вошёл во вторую сборную всех звёзд НБА.

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