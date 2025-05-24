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«Ноль идей». Рич Пол ответил, продолжит ли Леброн Джеймс свою карьеру в НБА

«Ноль идей». Рич Пол ответил, продолжит ли Леброн Джеймс свою карьеру в НБА
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Спортивный агент Рич Пол, являющийся основателем фирмы Klutch Sports Group, высказался о будущем своего подопечного — 40-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«Проведёт ли он ещё один сезон? Не имею понятия. Ноль идей.

Обычно наш процесс общения с ним по поводу будущего заключается в том, что мы как бы взвешиваем всё и смотрим, как он себя чувствует, и всё такое прочее. Такой процесс у нас происходит уже много лет. Он в какой-то момент придёт к тому, о чём думает, и мы обсудим некоторые моменты и направимся дальше», — приводит слова Пола издание Hoopswire.

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