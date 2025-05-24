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Грин после победы «Индианы» над «Никс» рассказал, как трудно защищаться против Сиакама

Грин после победы «Индианы» над «Никс» рассказал, как трудно защищаться против Сиакама
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал, как трудно защищаться против 31-летнего камерунского форварда «Индианы Пэйсерс» Паскаля Сиакама. В ночь на 24 мая «Индиана» во втором матче финала Восточной конференции обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:109, а Паскаль набрал 39 очков при пяти подборах и трёх ассистах.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Бриджес - 20, Таунс - 20, Ануноби - 16, Харт - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Пэйн, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 39, Тёрнер - 16, Халибёртон - 14, Нембард - 12, Несмит - 12, Макконнелл - 10, Шиппард - 6, Топпин - 4, Брэдли - 1, Матурин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон

«Я проиграл своё противостояние Джулиусу Рэндлу во втором раунде. Единственный раз до этого, когда я по-настоящему почувствовал, что уступил в борьбе во время серии, был против Паскаля Сиакама [в финале 2019-го]. Тогда он уничтожил меня», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

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