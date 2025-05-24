Грин после победы «Индианы» над «Никс» рассказал, как трудно защищаться против Сиакама

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал, как трудно защищаться против 31-летнего камерунского форварда «Индианы Пэйсерс» Паскаля Сиакама. В ночь на 24 мая «Индиана» во втором матче финала Восточной конференции обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:109, а Паскаль набрал 39 очков при пяти подборах и трёх ассистах.

«Я проиграл своё противостояние Джулиусу Рэндлу во втором раунде. Единственный раз до этого, когда я по-настоящему почувствовал, что уступил в борьбе во время серии, был против Паскаля Сиакама [в финале 2019-го]. Тогда он уничтожил меня», — приводит слова Грина издание Clutch Points.