Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр рассказал, как «Уорриорз» пытались выменять Кевина Дюранта

Стив Керр рассказал, как «Уорриорз» пытались выменять Кевина Дюранта
Комментарии

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр поведал о том, как его команда пыталась заполучить форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«У нас просто ничего не вышло. У нас настал период, когда стало очевидно, что нас уже ничего хорошего ждать не может. У нас был процент побед меньше 50, и всем стало понятно, что так дальше продолжаться не может.

Все вокруг знают, что мы пытались заполучить Кевина Дюранта, но у нас ничего не вышло. После этого мне позвонил наш генеральный менеджер, Майк Данливи-младший, и сказал, что мы можем получить Джимми Батлера. Он ручался за него и вспоминал о том, как они играли вместе в «Чикаго». Ну и я поддержал эту идею», — сказал Керр на YouTube-канале инсайдера Тома Толберта.

Материалы по теме
НБА, пора бить тревогу! Лига тонет в травмах — и никто не знает, как остановить это
НБА, пора бить тревогу! Лига тонет в травмах — и никто не знает, как остановить это
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android