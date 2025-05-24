Стив Керр рассказал, как «Уорриорз» пытались выменять Кевина Дюранта

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр поведал о том, как его команда пыталась заполучить форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«У нас просто ничего не вышло. У нас настал период, когда стало очевидно, что нас уже ничего хорошего ждать не может. У нас был процент побед меньше 50, и всем стало понятно, что так дальше продолжаться не может.

Все вокруг знают, что мы пытались заполучить Кевина Дюранта, но у нас ничего не вышло. После этого мне позвонил наш генеральный менеджер, Майк Данливи-младший, и сказал, что мы можем получить Джимми Батлера. Он ручался за него и вспоминал о том, как они играли вместе в «Чикаго». Ну и я поддержал эту идею», — сказал Керр на YouTube-канале инсайдера Тома Толберта.