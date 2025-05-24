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«Я не боюсь тебя». Звезда WNBA Кларк сцепилась с первым пиком драфта 2022 года

«Я не боюсь тебя». Звезда WNBA Кларк сцепилась с первым пиком драфта 2022 года
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23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, играющая за клуб «Индиана Фивер» на позиции защитника в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), во время матча регулярного сезона 2025 года с «Атлантой Дрим» (81:76) сцепилась с защитницей «Атланты» Райной Ховард.

Фото: Кадр из трансляции

В одном из эпизодов матча Ховард грубо встретила Кларк, выходящую с мячом со своей половины, толкнув её грудью. После этого судьи зафиксировали фол в защите, а Райна повторно толкнула Кейтлин плечом. Партнёры по команде и судьи быстро растащили двух звёзд лиги, а Кларк произнесла, что не боится Ховард.

Фото: Кадр из трансляции

По итогам матча на счету защитницы «Фивер» 11 очков, шесть подборов, четыре передачи и один перехват при четырёх потерях. У Райны — 24 очка, пять подборов, пять передач, два перехвата и один блок-шот при трёх потерях.

Кларк была выбрана под первым номером драфта в 2024 годом, а Ховард в 2022-м.

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