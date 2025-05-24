Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзея Томас раскритиковал тактику тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо

Айзея Томас раскритиковал тактику тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо
Комментарии

Бывший игрок лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) Айзейя Томас раскритиковал тактику главного тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо, который вместе со своей командой потерпел два подряд поражения в домашних матчах против «Индианы» в рамках финальной серии.

«Тибодо уступает очередному тренеру. С ним это случается каждый год. Они умирают, потому что он не доверяет резервистам», – написал Томас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая состоялся второй матч между «Никс» и «Индианой», который завершился со счётом 114:109 в пользу «Индианы». Следующий матч между ними состоится с 25 на 26 мая.

Материалы по теме
НБА, пора бить тревогу! Лига тонет в травмах — и никто не знает, как остановить это
НБА, пора бить тревогу! Лига тонет в травмах — и никто не знает, как остановить это
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android