Айзея Томас раскритиковал тактику тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо

Бывший игрок лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) Айзейя Томас раскритиковал тактику главного тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо, который вместе со своей командой потерпел два подряд поражения в домашних матчах против «Индианы» в рамках финальной серии.

«Тибодо уступает очередному тренеру. С ним это случается каждый год. Они умирают, потому что он не доверяет резервистам», – написал Томас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая состоялся второй матч между «Никс» и «Индианой», который завершился со счётом 114:109 в пользу «Индианы». Следующий матч между ними состоится с 25 на 26 мая.