Тренер «Никс» Тибодо объяснил, почему звёздный Таунс отыграл всего 28 минут с «Индианой»

Главный тренер коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо объяснил, почему его подопечный, 29-летний американо-доминиканец Карл-Энтони Таунс, выступающий на позициях тяжёлого форварда и центрового, провёл на площадке во втором матче финальной серии Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс» (109:114) всего 28 минут.

«Просто мы оказались в безвыходном положении, а затем пятёрка, которая была на паркете, дала нам шанс. Так что мы просто использовали это и искали способ победить.

Всё сводится к нескольким моментам. В четвёртой четверти игра была плотной и счёт равным. Нам просто нужно играть лучше. Больше выигрывать эпизодов», — приводит слова Тибодо издание Clutch Points.