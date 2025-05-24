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Тренер «Никс» Тибодо объяснил, почему звёздный Таунс отыграл всего 28 минут с «Индианой»

Тренер «Никс» Тибодо объяснил, почему звёздный Таунс отыграл всего 28 минут с «Индианой»
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Главный тренер коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо объяснил, почему его подопечный, 29-летний американо-доминиканец Карл-Энтони Таунс, выступающий на позициях тяжёлого форварда и центрового, провёл на площадке во втором матче финальной серии Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс» (109:114) всего 28 минут.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Бриджес - 20, Таунс - 20, Ануноби - 16, Харт - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Пэйн, Шамет, Хукпорти
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 39, Тёрнер - 16, Халибёртон - 14, Нембард - 12, Несмит - 12, Макконнелл - 10, Шиппард - 6, Топпин - 4, Брэдли - 1, Матурин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон

«Просто мы оказались в безвыходном положении, а затем пятёрка, которая была на паркете, дала нам шанс. Так что мы просто использовали это и искали способ победить.

Всё сводится к нескольким моментам. В четвёртой четверти игра была плотной и счёт равным. Нам просто нужно играть лучше. Больше выигрывать эпизодов», — приводит слова Тибодо издание Clutch Points.

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