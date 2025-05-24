Эй Смит: если бы Джордан решил собрать суперкоманду, то он взял бы 10 титулов

Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит поддержал мнение Дэвида Фалька, который является агентом легендарного Майкла Джордана, что Его Воздушество мог бы 10 раз завоевать Кубок Ларри О'Брайана, если бы построил вокруг себя суперкоманду.

«Фальк не солгал, когда говорил про Джордана. Он был чертовски прав. Если бы Майкл решил собрать вокруг себя суперкоманду, то взял бы 10 титулов», — приводит слова Эй Смита портал Fadeaway World.

Напомним, Майкл является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратным чемпионом Олимпийских игр, а также шестикратным MVP финальной серии, пятикратным MVP регулярного чемпионата лиги и так далее.