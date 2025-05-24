«Чёртова белая девочка». Бриттни Грайнер — о Кейтлин Кларк

34-летняя центровая клуба «Атланта Дрим», который выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), американка Бриттни Грайнер высказалась в адрес 23-летней популярной соотечественницы Кейтлин Кларк, которая представляет команду «Индиана Фивер», во время матча между коллективами.

«Просто мусор, чёртова белая девочка», — сказала Грайнер во время игры.

Встреча завершилась со счётом 81:76 в пользу «Индианы». Грайнер удалось набрать пять очков, а также сделать семь подборов.

Бриттни является чемпионкой WNBA (2014), трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр (2016, 2020, 2024), девятикратной участницей Матча всех звёзд и так далее.