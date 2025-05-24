Тимофей Мозгов: очень хочется, чтобы россияне вернулись в НБА и показали кузькину мать!

38-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов поделился мнением о форме баскетболиста, который претендует на выбор на драфте НБА, Владислава Голдина, а также заявил о желании увидеть в лиге российских игроков.

«Я был на комбайне, Влад [Голдин] очень неплохо выглядит. Он тренировался пол-лета, чтобы быть к этому готовым, он в отличной форме.

Игра [Влада] стала взрослее. В последний сезон он на своих плечах тащил команду, что в современном баскетболе несвойственно для больших. Вся игра держится на плечах маленьких ребят, а он команду до самого конца затащил на плечах, учитывая, что он практически играл без мяча.

Очень хочется, чтобы наши ребята наконец-то вернулись в НБА и показали кузькину мать», — сказал Мозгов в эфире передачи «Взял Мяч».