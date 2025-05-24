Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тимофей Мозгов: очень хочется, чтобы россияне вернулись в НБА и показали кузькину мать!

Тимофей Мозгов: очень хочется, чтобы россияне вернулись в НБА и показали кузькину мать!
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов поделился мнением о форме баскетболиста, который претендует на выбор на драфте НБА, Владислава Голдина, а также заявил о желании увидеть в лиге российских игроков.

«Я был на комбайне, Влад [Голдин] очень неплохо выглядит. Он тренировался пол-лета, чтобы быть к этому готовым, он в отличной форме.

Игра [Влада] стала взрослее. В последний сезон он на своих плечах тащил команду, что в современном баскетболе несвойственно для больших. Вся игра держится на плечах маленьких ребят, а он команду до самого конца затащил на плечах, учитывая, что он практически играл без мяча.

Очень хочется, чтобы наши ребята наконец-то вернулись в НБА и показали кузькину мать», — сказал Мозгов в эфире передачи «Взял Мяч».

Материалы по теме
«Лысая башка, дай пирожка». Тимофей Мозгов рассказал о своём первом прозвище в школе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android