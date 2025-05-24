Шакил О'Нил вспомнил уморительную историю, как однажды с ним чуть не подралась горилла

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил вспомнил, как с ним однажды чуть не подралась горилла.

«В каждом зоопарке, где я был, горилла пыталась со мной драться. Это началось с зоопарка в Майами.

Сотрудники отвели меня от вольера и сказали: «Не смотри на гориллу». Но я посмотрел на одну из них. Это был самец, он подошёл к стеклу и посмотрел мне в глаза. Он смотрел на меня, я смотрел на него, и я думал: «Какого чёрта ты смотришь?» А потом он просто сошёл с ума.

Горилла посмотрела на меня так, словно хотела сказать: «Эй, мужик, что ты там делаешь, пока я тут застрял?» Это было видно по его первому взгляду. Потом он посмотрел на меня снова, словно хотел сказать: «Эй, мужик, где твоя шерсть?» Как будто он действительно пытался со мной подраться», — приводит слова О'Нила портал Basket News.