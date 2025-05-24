Эй Смит: мы должны понять, что в дебатах о GOAT негатив исходит от Леброна и его лагеря

Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит утверждает, что сторона четырёхкратного чемпиона НБА и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса оскорбляется, когда Короля называют вторым величайшим игроком в истории баскетбола.

«Мы должны понять — и это важно — в дебатах о величайшем баскетболисте в истории весь негатив исходит от Леброна и его лагеря. Больше ни от кого. Мы ценим тот факт, что из тысяч игроков, которые играли с 1950 года по наши дни, номером два в истории является Леброн. Есть только один парень, на которого мы смотрим и говорим, что он был лучшим. И это Майкл Джордан. Однажды я спросил Рича Пола, считает ли он данный факт оскорблением? Он согласился с тем, что это оскорбление для Джеймса. Сторона Леброна всегда вела себя таким образом, когда дело доходит до дебатах о величайшем баскетболисте в истории», — приводит слова Эй Смита портал Hoopshype.