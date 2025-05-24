Энтони Дэвис раскрыл странный ритуал Леброна перед игрой

32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также центровой «Даллас Маверикс» американец Энтони Дэвис рассказал о странном ритуале своего бывшего товарища по команде, четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса перед игрой.

«Знаю одного парня, он величайший баскетболист в истории, если не самый великий в истории. Так вот, как только он приходит на арену [и заходит в раздевалку], этот мужик снимает всю одежду — майку, шорты, носки, кроссовки — и кладёт её на пол. И никто не может к ней прикоснуться. Это будто бы стало чем-то, на что даже нельзя наступать», — приводит слова Дэвиса портал Fadeaway World.