Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис раскрыл странный ритуал Леброна перед игрой

Энтони Дэвис раскрыл странный ритуал Леброна перед игрой
Комментарии

32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также центровой «Даллас Маверикс» американец Энтони Дэвис рассказал о странном ритуале своего бывшего товарища по команде, четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса перед игрой.

«Знаю одного парня, он величайший баскетболист в истории, если не самый великий в истории. Так вот, как только он приходит на арену [и заходит в раздевалку], этот мужик снимает всю одежду — майку, шорты, носки, кроссовки — и кладёт её на пол. И никто не может к ней прикоснуться. Это будто бы стало чем-то, на что даже нельзя наступать», — приводит слова Дэвиса портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Бронни Джеймс — главная проблема «Лейкерс». Почему Леброну пора сделать трудный выбор
Бронни Джеймс — главная проблема «Лейкерс». Почему Леброну пора сделать трудный выбор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android