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Уэйд: не всем игрокам НБА надо выглядеть точёными атлетами. Это заблуждение

Уэйд: не всем игрокам НБА надо выглядеть точёными атлетами. Это заблуждение
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд объяснил, почему баскетболисты не должны иметь мускулистое телосложение, приведя в пример лидера «Денвер Наггетс», который выступает на позиции центрового, серба Николу Йокича.

«Не всем игрокам НБА нужно выглядеть точёными атлетами. Это лишь заблуждение. Дело не в том, как вы выглядите, а в том, в каком состоянии находитесь, чтобы иметь возможность играть на обоих концах площадки так, как надо.

Никто ничего не говорил о форме Йокича, когда того признавали MVP. Его тело ничем не отличалось от тела Дончича», — приводит слова Уэйда портал NBA Analysis.

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