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Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Олимпиакос» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча за третье место Евролиги, где смотреть трансляцию

«Олимпиакос» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча за 3-е место Евролиги, где смотреть
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В воскресенье, 25 мая, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится матч за третье место Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют два греческих коллектива: «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Права на трансляцию матча за третье место Евролиги «Олимпиакос» — «Панатинаикос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Евролига . За 3-е место
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пирейские баскетболисты одержали победу в регулярном чемпионате, но в полуфинале уступили коллективу «Монако» со счётом 68:78. Действующие чемпионы турнира из Афин в своей полуфинальной встрече проиграли турецкому «Фенербахче» (76:82), который занял второе место в регулярке.

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