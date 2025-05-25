«Олимпиакос» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча за 3-е место Евролиги, где смотреть

В воскресенье, 25 мая, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится матч за третье место Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют два греческих коллектива: «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Пирейские баскетболисты одержали победу в регулярном чемпионате, но в полуфинале уступили коллективу «Монако» со счётом 68:78. Действующие чемпионы турнира из Афин в своей полуфинальной встрече проиграли турецкому «Фенербахче» (76:82), который занял второе место в регулярке.