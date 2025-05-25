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Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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20:00 Мск
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«Монако» — «Фенербахче»: во сколько начало матча за 1-е место Евролиги, где смотреть

«Монако» — «Фенербахче»: во сколько начало матча за 1-е место Евролиги, где смотреть
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В воскресенье, 25 мая, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится финальный матч за первое место Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют «Монако» и турецкий «Фенербахче».

Права на трансляцию финального матча Евролиги «Монако» — «Фенербахче» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Евролига . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стамбульский клуб занял второе место в регулярном чемпионате сезона-2024/2025, одержав 23 победы в 34 встречах. На счету монегасков 21 выигранная встреча и четвёртое место. В плей-офф «Фенербахче» сначала прошёл «Париж», а в полуфинале обыграл действующего чемпиона — «Панатинаикос». «Монако» одержал верх в серии с «Барселоной», а затем выиграл в полуфинале у «Олимпиакоса».

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