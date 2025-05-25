«Монако» — «Фенербахче»: во сколько начало матча за 1-е место Евролиги, где смотреть

В воскресенье, 25 мая, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится финальный матч за первое место Евролиги в сезоне-2024/2025, в рамках которого сыграют «Монако» и турецкий «Фенербахче».

Стамбульский клуб занял второе место в регулярном чемпионате сезона-2024/2025, одержав 23 победы в 34 встречах. На счету монегасков 21 выигранная встреча и четвёртое место. В плей-офф «Фенербахче» сначала прошёл «Париж», а в полуфинале обыграл действующего чемпиона — «Панатинаикос». «Монако» одержал верх в серии с «Барселоной», а затем выиграл в полуфинале у «Олимпиакоса».