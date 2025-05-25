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Легенда НБА Тони Кукоч: надеюсь, Адетокунбо перейдёт в «Чикаго», если покинет «Милуоки»

Легенда НБА Тони Кукоч: надеюсь, Адетокунбо перейдёт в «Чикаго», если покинет «Милуоки»
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Член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиги, выступавший на позиции форварда, хорват Тони Кукоч выразил надежду, что 30-летний греческий тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо перейдёт в «Чикаго Буллз», если покинет «Милуоки Бакс».

«Надеюсь, Яннис перейдёт в «Чикаго», покинет «Милуоки». Я часть «быков». Мне, наверное, не стоит этого говорить, потому что я работаю в «Чикаго», но было бы здорово увидеть отличный баскетбол», — приводит слова Кукоча портал Arab News.

Ранее стали известны детали встречи Янниса Адетокунбо с руководством «Милуоки».

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